Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 261121-942: Abgelenkt und Portemonnaie gestohlen

Hückeswagen (ots)

Beim Einkauf in einem Lebensmittelmarkt am Bahnhofsplatz ist einer 84-jährigen Hückeswagenerin am Donnerstag (25. November) die Geldbörse gestohlen worden. Die Hückeswagenerin hatte gegen kurz nach 11 Uhr den Markt betreten und ihre Handtasche an den Rollator gehangen. Im Bereich des Weinregals bat ein Mann sie um Hilfe bei der Weinauswahl und verwickelte sie so in ein Gespräch. An der Kasse bemerkte die 84-Jährige, dass ihre Geldbörse aus der Handtasche verschwunden war. Den Mann beschreibt die Geschädigte als circa 1,70 Meter groß, schlank, von südeuropäischer Erscheinung und zwischen 40 und 50 Jahre alt. Er hatte schwarze Haare und trug einen Kurzhaarschnitt, sowie eine Brille und eine grüne Jacke. Die Polizei rät, Geldbörsen oder Brieftaschen möglichst in verschlossenen Innentaschen von Bekleidungsstücken oder zumindest nah am Körper zu tragen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

