POL-BI: 20 Energiedrinks und Kopfhörer gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sieker - Am Montagnachmittag, 19.09.2022, bemerkte ein Ladendetektiv zwei Bielefelder, die zahlreiche Getränkedosen in einen Rucksack packten und den Kassenbereich ohne zu bezahlen passierten. In ihren Taschen stießen die Beamten auf eine Softairwaffe und einen Teleskopschlagstock.

Gegen 16:40 Uhr betraten zwei vermeintliche Kunden, ein 21-jähriger Bielefelder und ein 22-jähriger ohne festen Wohnsitz, einen Supermarkt in der Schweriner Straße. Dort verstauten sie 20 Energiedrinks in einen mitgeführten Rucksack, sowie Kopfhörer in einer Tasche. Im Kassenbereich bezahlte der 22-Jährige allerdings nur eine Packung Zigarettenblättchen und verließ anschließend mit seinem Komplizen das Geschäft.

Bei der Durchsuchung der Ladendiebe stellten die alarmierten Polizeibeamten zudem eine Softairpistole und einen Teleskopschlagstock sicher.

Beide Männer müssen sich nun wegen Diebstahls mit Waffen verantworten.

