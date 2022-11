Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Geschäftshaus++Einbruch in Hotel++

Cuxhaven (ots)

Einbruch in Geschäftshaus

Cuxhaven. In der Nacht zum heutigen Dienstag wurde erneut in ein Büro- und Geschäftsgebäude in der Wagnerstraße eingebrochen. Unbekannte hebelten die hintere Notausgangstür auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Im Inneren wurden diverse Türen von unterschiedlichen Firmenräumen angegangen. Ein Eindringen in die jeweiligen Örtlichkeiten erfolgte nicht. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Einbruch in Hotel

Cuxhaven. In der Nacht zum heutigen Dienstag, vermutlich zwischen ca. 3 Uhr und 03.30 Uhr hebelten unbekannte Täter die Tür zu einem Hotel im Prinzessinnentrift auf und verschafften sich so Zugang. Im Inneren wurden mehrere Behältnisse aufgebrochen und der Inhalt entwendet. Das genaue Diebesgut und die Schadenshöhe sind noch unbekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell