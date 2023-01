Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Aggressiven Fahrgast vorläufig festgenommen - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (26.01.2023) einen 59 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, nachdem dieser in einer Stadtbahn mutmaßlich mehrere Fahrgäste bedroht und eine 45 Jahre alte Frau geschlagen haben soll. Der 59-Jährige war gegen 17.00 Uhr in der Stadtbahn der Linie U15 in Richtung Stammheim unterwegs. Während er auf der Fahrt mehrere Fahrgäste beleidigte und bedrohte, forderte ihn eine 45-jährige Frau auf dies zu unterlassen. Daraufhin ging er auf die Frau zu und schlug und beleidigte sie. Mehrere Personen zogen den Mann von der Frau weg. Der 27 Jahre alte Lokführer stoppte schließlich die Bahn an der Stadtbahnhaltestelle Stadtbibliothek. Dort bedrohte der 59-jährige auch den Lokführer. Als ihn alarmierte Polizeibeamte vorläufig festnahmen, wehrte sich der Mann dagegen und beleidigte einen Beamten. In der Folge nahmen sie den 59-jährigen Mann über Nacht in Gewahrsam. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 bei dem Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.

