Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Verteilerkasten der Glasfaserversorgung

Mettweiler (ots)

Ein bislang unbekannter Täter oder eine Tätergruppierung beschädigten am 31.12.2022 gegen 22:30 Uhr am Dorfbrunnen in Mettweiler am Bach einen Verteilerkasten der Glasfaserversorgung. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

