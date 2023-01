Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigungen durch Feuerwerkskörper

Schweich (ots)

In der Silvesternacht ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schweich zwei Sachbeschädigungen durch Feuerwerkskörper. Gegen 00:45 Uhr, lösten mehrere Feuerwerksbatterien im Inneren eines Abfallcontainers in Schweich in der Straße Unter Mastein einen Brand aus. Ob die Feuerwerkskörper glimmend entsorgt oder bewusst im Inneren des Containers entzündet worden sind, ist bislang unklar. Gegen 01:15 Uhr, brannte eine ca. 10 Meter lange Thuja Hecke neben einem Wohnhaus Auf der Kenner Ley. Der Heckenbrand wurde vermutlich von einer 10-köpfigen Personengruppe verursacht, welche eine Feuerwerksbatterie in der Waagerechten entzündeten. Im Anschluss entfernte sich die Gruppe in Richtung Alte Poststraße. Glücklicherweise kam es bei beiden Vorfällen lediglich zu Sachschäden, ein Übergreifen der Brände auf nahestehende Gebäude konnte durch ein schnelles Eingreifen durch die Feuerwehr Schweich und Kenn verhindert werden. Der Gesamtsachschaden beider Brände beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Bränden machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

