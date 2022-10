Polizei Köln

POL-K: 221016-2-K Aufmerksamer Zeuge stoppt Taschendieb - Festnahme

Köln (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen (28) hat die Polizei Köln am Samstagabend (15. Oktober) in der Nähe des Doms einen mutmaßlichen Taschendieb (24) festgenommen. Der 24 Jahre alte Algerier soll einer stark alkoholisierten Frau (40) gegen 22.30 Uhr Geldscheine aus der Tasche gezogen haben, nachdem diese aufgrund der Alkoholisierung an einer Rolltreppe am Kardinal-Höffner-Platz gestürzt war. Der 28-Jährige hielt den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizisten fest, nahm ihm die zuvor gestohlenen Scheine ab und händigte der Bestohlenen ihr Bargeld wieder aus. Der Mann besitzt keinen festen Wohnsitz in Deutschland und soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Rettungskräfte brachten die 40-Jährige anschließend zur Ausnüchterung in eine Klinik. (ph/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell