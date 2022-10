Polizei Köln

POL-K: 221015-1-K Nach bewaffnetem Raub in Wohnung - Festnahme durch Spezialeinheiten

Köln (ots)

Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei Köln

Nach einem bewaffneten Raub am Freitagnachmittag (14. Oktober) in der Remigiusstraße in Sülz hat die Polizei Köln mit Spezialeinheiten am Samstag (15. Oktober) die mutmaßliche Tatortwohnung gewaltsam gestürmt und eine bislang noch nicht identifizierte weibliche Person sowie einen männlichen Unbekannten festgenommen. Beide in der Wohnung angetroffenen Personen blieben bei dem Zugriff unverletzt.

Nach ersten Ermittlungen hatte sich ein 35 Jahre alter Mann aufgrund eines Kaufinserates auf einer Internetplattform am Freitag mit einer fünfköpfigen Gruppe gegen 16 Uhr in der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus getroffen. Dort soll er von mehreren Personen gefesselt und mit Schusswaffen sowie Messern bedroht worden sein. Nachdem die Angreifer ihm sein Bargeld abgenommen hatten, lösten sie die Fesseln und verließen anschließend mit der Beute das Haus.

Im Laufe der Nacht hatten Ermittler die Tatortwohnung lokalisiert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsuchten sie am Samstagvormittag das Objekt und zogen auf Grund der Zeugenhinweise zur Bewaffnung der Tatverdächtigen Spezialeinheiten hinzu. Ob die beiden Festgenommen zu der Gruppe gehören und sie mit dem Raub in Verbindungen stehen, wird derzeit noch durch einer Ermittlungsgruppe geprüft. (ph/al)

