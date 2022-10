Polizei Köln

POL-K: 221014-3-K 56-Jähriger im Schlaf überfallen - Streifenteam stellt Angreifer

Köln (ots)

In der Nacht zu Freitag (14. Oktober) haben Streifenpolizisten nach dem Überfall auf einen wohnungslosen Mann (56) einen an der Tat beteiligten Angreifer (21) sowie einen Komplizen in der Kölner Innenstadt festgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten die beiden Festgenommenen gegen 1.30 Uhr gemeinsam mit drei weiteren Beteiligten den 56-Jährigen in seinem Zelt auf der Cäcilienstraße im Schlaf überrascht und mit Schlägen angegriffen, um an sein Bargeld zu gelangen. Als ein Streifenteam der Innenstadtwache auf den Überfall aufmerksam wurde, schritten die Beamten ein und stellten zwei der flüchtenden Männer. Im Zuge der Durchsuchungen fanden die Beamten bei dem 21-Jährigen dann auch das geraubte Bargeld, dass der aus Marokko stammende in seiner Unterwäsche versteckt hatte. Zudem erkannten die Mitarbeiter der polizeilichen Videobeobachtung ihn als Tatverdächtigen nach einem Taschendiebstahl auf dem Hohenzollernring am Donnerstagabend (13.Oktober) wieder.

Der 21-Jährige soll am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Ermittlungen zu den drei flüchtigen Männern dauern derzeit noch an. (cw/al)

