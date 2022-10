Polizei Köln

POL-K: 221013-5-K Nach Auseinandersetzung in Bickendorf - Mann mit lebensgefährlicher Stichverletzung ins Krankenhaus

Köln (ots)

Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei Köln

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mutmaßlich drei bis vier Männern am Donnerstagnachmittag (13. Oktober) auf der Venloer Straße in Köln-Bickendorf wird einer der Beteiligten (29) mit einer lebensgefährlichen Stichverletzung derzeit in einem Krankenhaus notoperiert. Ein weiterer beteiligter Mann (51) erlitt eine Platzwunde.

Laut Zeugenangaben hatten sich die Männer gegen 15 Uhr in der Nähe des Häuschensweg zunächst auf offener Straße gestritten und anschließend geschlagen. Einer von ihnen soll den 29-Jährigen dann während der Auseinandersetzung mit einem Messer am Rücken verletzt haben. Anschließend flüchtete der bislang unbekannte Angreifer vom Tatort.

Polizisten stellten die mutmaßlich zurückgelassene Tatwaffe sicher. Die Hintergründe sind noch unbekannt. Derzeit wird der 51-Jährige sowie Zeugen zum Tathergang befragt. Bislang ist davon auszugehen, dass sich die Streitparteien kannten. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. (ph/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell