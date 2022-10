POL-K: 221013-2-K Zeugensuche nach Raubüberfällen unter Jugendlichen

Köln (ots) - Die Polizei Köln sucht nach einem Straßenraub auf einen Kölner (35) am Mittwochmorgen (12. Oktober) im Schlagbaumsweg in Holweide zwei etwa 1,75 Meter große Männer mit dunklen Haaren und dunkler Kleidung. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die etwa 25 Jahre alten Verdächtigen gegen 6.30 Uhr auf den 35-Jährigen in der Nähe der Autobahnbrücke ein. ...

mehr