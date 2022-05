Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220516 - 0527 Frankfurt-Gutleutviertel: Kriminalpolizei ermittelt zu Raubstraftat und sucht Zeugen

Frankfurt (ots)

Am 08.05.2022, zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr, versuchten zwei alkoholisierte Täter (33 Jahre alt und 30 Jahre alt), einen 30-Jährigen unter Anwendung von Gewalt auszurauben. Das Opfer konnte sich losreißen und flüchten. Dabei bat der Mann einige Passanten um Hilfe. Geschehen war dies in der Straße "Am Elektrizitätswerk" in Frankfurt am Main. Der 30-Jährige flüchtete über die Main-Neckar-Brücke und die Deutschordenstraße in Richtung Niederräder Landstraße bzw. in Richtung des dortigen Blutspendedienstes. Der 30-Jährige gab an, mehrfach Passanten, auch an der Straße "Am Elektrizitätswerk", angesprochen und um Hilfe gebeten zu haben. Die Personalien dieser Personen sind der Polizei allerdings nicht bekannt. Diese Personen sowie alle Zeugen, die ggf. Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zeitnah bei jeder Polizeidienststelle oder direkt bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 - 755 51499 zu melden.

