FW Selfkant: Weihnachtsfeier der Jugendfeuerwehr Selfkant

Am vergangen Samstag, den 17. Dezember 2022, fand für unsere Mitglieder der Jugendfeuerwehr der letzte Termin des Jahres statt, die alljährliche Weihnachtsfeier.

In diesem Jahr ging es zum Bogenschießen zu den Hbs De Rozenjagers Stein (NL).

Unser Bürgermeister Norbert Reyans ließ es sich nicht nehmen, die Weihnachtsfeier der Jugendfeuerwehr zu besuchen, um sich bei den Jugendlichen und den Ausbildern für ihre Leistungen im vergangen Jahr zu bedanken. Zudem ließ er der Jugendfeuerwehr eine Spende zukommen. Mit einem kleinen Turnier und leckerem niederländischem Essen sorgte die Weihnachtsfeier für viel Spaß und Freude bei den Jugendlichen. Diese bekamen im Anschluss noch ein kleines Geschenk. Hierfür bedanken wir uns bei EDEKA Schäpers sowie bei der Jugendfeuerwehr Kreis Heinsberg für die Spenden.

Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest!

Nach der Weihnachtspause findet das erste Üben der Jugendfeuerwehr wieder am 18. Januar 2023 statt. Falls du Interesse an der Jugendfeuerwehr hast, oder Ihr Kind gerne einmal bei der Jugendfeuerwehr rein schnuppern möchte, dann kannst du/können Sie uns gerne am 18. Januar im Feuerwehrgerätehaus der Löscheinheit Hillensberg Süsterseel um 18:30 Uhr besuchen. Wir freuens uns über deinen Besuch!

Eure,

Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Selfkant

