Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Idar-Oberstein (ots)

Am späten Sonntagabend kam es in der Vollmersbachstraße in Idar-Oberstein zu einem Verkehrsunfall. Die 66-jährige Fahrzeugführerin war mit ihrem VW Polo von Idar in Richtung Vollmersbach unterwegs, als sie den Kreisverkehr im Bereich der Ezenichstraße übersah. Folglich fuhr sie ungehindert über diesen hinweg. Auch den angrenzenden Gehweg überfuhr die Frau ungebremst, ehe sie auf dem dahinter befindlichen Parkplatz mit einem Betonpfosten kollidierte. Hierdurch wurde der Pkw erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf einen höheren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Fahrerin blieb unverletzt, war jedoch erheblich alkoholisiert. Infolge dessen wurde ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Des Weiteren erwartet sie nun ein Strafverfahren.

