POL-BO: Einbruch in Bochumer Tierheim - Spendendose entwendet

Herne (ots) - In der Nacht vom 26. August auf den 27. August kam es in Herne-Baukau zu einem Einbruch in ein Restaurant. Zwischen 23.55 Uhr (Freitag) und 6 Uhr (Samstag) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in die Gaststätte an der Roonstraße 6. Die Täter entwendeten einen Geldbehälter der Kasse und ein "Tablet". Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen ...

