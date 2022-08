POL-BO: Nach Unfall in Bochum-Laer: Polizei sucht Zeugen und beteiligtes Mädchen mit kleinem weißen Hund

Herne (ots) - Zu einem Diebstahl in einem Getränkemarkt kam es am Samstagmittag (27. August) an der Berliner Straße 10 in Herne-Wanne. Ein Täter zückte dabei ein Messer, verletzte einen Mitarbeiter (33) am Arm und flüchtete. Seine Mittäterin (41) konnte gefasst werden. Nach bisherigem Kenntnisstand ...

