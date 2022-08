Polizei Bochum

POL-BO: Diebstahl in Herner Getränkemarkt: Tatverdächtiger verletzt Mitarbeiter (33) mit Messer - Mittäterin gefasst

Herne (ots)

Zu einem Diebstahl in einem Getränkemarkt kam es am Samstagmittag (27. August) an der Berliner Straße 10 in Herne-Wanne. Ein Täter zückte dabei ein Messer, verletzte einen Mitarbeiter (33) am Arm und flüchtete. Seine Mittäterin (41) konnte gefasst werden.

Nach bisherigem Kenntnisstand beobachteten Filialmitarbeiter den später flüchtigen Täter gegen 11.35 Uhr dabei, wie er Spirituosen in seinem Rucksack verstaute.

Als die drei Mitarbeiter (21, 33, 39) den Mann und dessen Begleiterin, eine 41-jährige Hernerin, zur Rede stellten, versuchte das Duo in Richtung Kassenberiech zu flüchten. Hierbei kam es zu einer Rangelei zwischen dem männlichen Tatverdächtigen und den Mitarbeitern.

Der unbekannte Täter zog daraufhin ein Messer und verletzte den 33-jährigen Mitarbeiter aus Duisburg am Unterarm.

Anschließend verließ der Mann die Filiale und flüchtete per Fahrrad in Fahrtrichtung Wanne. Die 41-jährige Hernerin konnte derweil in der Filiale festgehalten werden.

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben: Er habe eine normale Statur, ein "osteuropäisches Aussehen", habe eine schwarze Kappe, einen schwarzen Trainingsanzug mit roten Applikationen sowie einen weißen Rucksack getragen und Tribal-Tätowierungen am Hals sowie am linken Unterarm aufgewiesen.

Der 33-jährige Mitarbeiter wurde mittels Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

