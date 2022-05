Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

BPOLD-BBS: G7 Außenministerkonferenz in Weißenhaus - Die Bundespolizei ist mit starken Kräften im Einsatz

Bad Bramstedt (ots)

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt hat ihre Kräfte anlässlich der vom 12. bis 14. Mai 2022 in Weißenhaus / Schleswig-Holstein stattfindenden G7-Außenministerkonferenz deutlich verstärkt. Polizistinnen und Polizisten der Bundespolizei aus ganz Norddeutschland werden an den Grenzen zu Dänemark sowie an den internationalen Fährhäfen im Land und an den Bahnhöfen und Gleisanlagen bereits einige Tage vor Beginn der Konferenz für zusätzliche Sicherheit sorgen.

Zudem überwacht die Bundespolizei See mit mehreren Einsatzschiffen die Küstengewässer vor der Hohwachter Bucht.

Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger erwartet die Bundespolizei in ihrem Zuständigkeitsbereich bislang nicht. Die erhöhte Präsenz der Bundespolizei wird jedoch sichtbar sein. "Reisende an den Grenzen, den Bahnhöfen und in den Zügen müssen damit rechnen, von den Beamtinnen und Beamten angesprochen und auch kontrolliert zu werden", sagt Dr. Jürgen Kepura. Der Leitende Polizeidirektor ist als Polizeiführer für den gesamten Einsatz der Bundespolizei im Führungsstab Bad Bramstedt verantwortlich.

