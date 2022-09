POL-FR: Lkr. Emmendingen - Denzlingen: Ölspur auf der Bundesstraße

Freiburg (ots) - Im Bereich "Auf den Spirzen" wurden in der Zeit von mutmaßlich 31.08.2022 bis 01.09.2022 in einem Waldstück 21 Altreifen illegal entsorgt. Die eventuell aus einem gewerblichen Betrieb stammenden Reifen müssen mit einem größeren Fahrzeug an den Ablageort verbracht worden sein. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Hinterzarten (Tel. ...

mehr