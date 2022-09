Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Waldkirch: Brennender Reisighaufen

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen - Waldkirch: Am Donnerstagabend, 01.09.2022, wurde der Polizei gegen 19:50 Uhr mitgeteilt, dass es im Bereich der Kleingartenanlage "Breitmatte" eine nicht zuzuordnende Rauchentwicklung gäbe. Feuerwehr und Polizei waren schnell vor Ort. Ursächlich für die Rauchentwicklung war ein Reisighaufen ganz in der Nähe der Bundesstraße, der offenbar durch unsachgemäß entsorgte Grillkohle zu glimmen begann. Die Gefahrenstelle konnte durch die Feuerwehr fachgerecht abgelöscht werden. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an.

rb/WKI

