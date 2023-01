Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch (25.01.2023) und Donnerstag (26.01.2023) in mehrere Wohnungen im Stadtgebiet eingebrochen. Die Täter brachen am Donnerstag, zwischen 20.15 Uhr und 20.30 Uhr, in eine Wohnung am Leiblweg ein. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Wohnung im Hochparterre, wo sie mehrere Schränke durchsuchten und verschiedene Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro erbeuteten. An der Badstraße gelangten die Täter, in der Zeit von 22.30 Uhr und 06.00 Uhr, auf bislang unbekannte Weise in eine Wohnung im ersten Obergeschoss. Dort stahlen sie einen Geldbeutel mit persönlichen Ausweispapieren sowie Bargeld in Höhe von zirka 60 Euro. Am Donnerstag hebelten Täter in der Zeit von 07.15 Uhr bis 19.30 Uhr eine Balkontüre von einer Wohnung an der Mezgerstraße auf. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entkamen unerkannt. Ob sie etwas erbeuteten, ist bislang nicht bekannt. An der Hornbergstraße hebelten Täter am Donnerstag zwischen 07.00 Uhr und 17.45 Uhr die Terrassentüre einer Wohnung auf und stahlen mehrere Hundert Euro Bargeld aus einem Geldbeutel. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Weitere Informationen und Tipps zum Thema Einbruch finden Sie hier: https://www.k-einbruch.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell