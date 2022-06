Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mittels Ringschloss gesichertes Rennrad entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Bahnofstraße, 37581 Bad Gandersheim

Ein bislang unbekannter Täter entfernt am Donnerstag, den 02.06.2022, zwischen 07:11 Uhr und 19:05 Uhr, das am Bad Gandersheimer Bahnhof mittels Ringschloss am Fahrradständer gesicherte Rennrad eines 47-jährigen Bad Gandersheimers. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeikommissariat Bad Gandersheim, tel. 05382/919200 in Verbindung zu setzen.(ros)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell