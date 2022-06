Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in eine Apotheke

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau, Bundesstraße; Dienstag, 07.06.2022, 02:30 Uhr

KATLENBURG-LINDAU (TH) In der Nacht von Montag, 06.06.2022, auf Dienstag, 07.06.2022, gegen 02:30 Uhr, ist es in der Bundesstraße in Lindau zu einem versuchten Einbruch in eine Apotheke gekommen.

Bislang unbekannte Täter versuchten augenscheinlich, sich gewaltsam Zugang zu der Apotheke zu verschaffen. Dies wurde von einem Nachbar bemerkt, welcher aus einem Fenster heraus die Täter ansprach.

Daraufhin flüchteten diese mit einem schwarzen Pkw der Marke Mercedes-Benz von der Örtlichkeit in Richtung Bilshausen.

Laut Zeugenangaben handelte es sich bei den Tätern um zwei männliche Personen, ca. 170 cm - 180 cm groß, normale Körperstatur, wobei ein Täter dunkel gekleidet und der andere Täter heller bekleidet gewesen sein sollen.

Personen, die Angaben zu dem benutzen Pkw oder den Tätern machen können, wenden sich bitte an die Northeimer Polizei unter der Tel.: 05551-70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell