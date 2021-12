Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Raub auf ältere Dame- Unbekannte dringen in Wohnung ein

Herford (ots)

(sls) An der Wiesestraße in Herford kam es am Donnerstagabend (16.12.) zu einem Überfall auf eine ältere Dame. Gegen 21.30 Uhr klingelten drei unbekannte und dunkel gekleidete Personen an der Wohnungstür der Seniorin in einem Mehrfamilienhaus. Nachdem die Geschädigte die Tür für einen Spalt öffnete, gaben sich die drei Personen für Polizeibeamte aus und forderten die Frau auf die Tür zu öffnen. Nachdem die Seniorin die Dienstausweise verlangte, drückte einer der Täter mit Gewalt die Tür auf um sich Zugang zur Wohnung zu verschaffen. Zwei Personen betraten die Wohnung, während ein Unbekannter sich im Treppenhaus aufhielt. Während einer der Täter in der Wohnung die Geschädigte verbal unter Druck setzte, durchsuchte der zweite Täter die Wohnung. Letztendlich nahmen die Täter eine graue Geldbörse mit etwas Bargeld mit und verließen die Wohnung in bislang unbekannte Richtung. Die Seniorin informierte zunächst eine Familienangehörige über den Überfall, die dann einige Minuten später dann die Polizei alarmierte. Die Geschädigte beschreibt den aggressiv auftretenden Täter mit ca. 35 Jahre alt und etwa 170cm groß. Er war komplett schwarz gekleidet und trug eine Sturmhaube. Der durchsuchende Täter wird mit ca. 25-30 Jahre und kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Der trug ein dunkles Oberteil. Die im Treppenhaus wartende Person konnte die Geschädigte nur kurz erkennen und schätzte ihn als deutlich jünger gegenüber der anderen beiden Täter ein. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den flüchtenden Personen verlief bislang negativ. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, die gegebenenfalls drei laufende/flüchtende Männer im Bereich der Wiesestraße beobachtet haben oder weitere Hinweise zum Überfall geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

