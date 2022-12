POL-WAF: Kreis Warendorf. Zahlreiche Blechschäden aufgrund glatter Straßen

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 18.12.2022, 1.00 Uhr hielten Polizisten einen Autofahrer auf der Neubeckumer Straße in Beckum an. Bei der Kontrolle gab der der Ennigerloher zu, kürzlich Drogen konsumiert zu haben. Daraufhin führte der 32-Jährigen einen Drogenvortest durch. Da dieser positiv war, ließen die Beamten dem Mann eine Blutprobe entnehmen. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und ...

