Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Mann angegriffen und Tasche gestohlen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 18.12.2022 kam es gegen 21.30 Uhr auf der Bahnhofstraße in Neubeckum zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 26-jähriger Neubeckumer kam mit einer 22-jährigen Herforderin aus dem Bahnhof und sah dort einen dunklen Pkw stehen. Als sie dieses passierten, stiegen drei Männer aus. Es kam zu einem Streit, bei dem es um Geld ging. Im weiteren Verlauf schlug ein 22-Jähriger aus Lippstadt den 26-Jährigen, der daraufhin die von ihm getragene Handtasche der 22-Jährigen loslies. Eine weitere unbekannte Person ergriff daraufhin die Tasche und das Trio stieg zurück in das Auto. Anschließend fuhren die Männer in Richtung Kaiser-Wilhelm-Straße davon. Wer hat die Auseinandersetzung, den Angriff und den Diebstahl der Tasche beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

