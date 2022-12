Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Tatverdächtiger schlug Seniorin

Warendorf (ots)

Am Samstag, 17.12.2022, 9.20 Uhr schlug ein Tatverdächtiger eine Seniorin auf der Stromberger Straße in Beckum. Die 82-Jährige ging zu Fuß auf dem Gehweg des Sudhoferwegs, als ihr der Mann entgegenkam. Kurze Zeit später holte sie der Beckumer in Höhe der Einmündung der Stromberger Straße ein und sprach die Frau an. Die Beckumerin wandte sich dem 24-Jährigen zu, der ihr ins Gesicht schlug. Daraufhin stürzte die Seniorin und verletzte sich leicht. Der Beckumer ging einfach weiter. Alarmierte Polizisten fahndeten nach dem Tatverdächtigen, den sie wenig später auf der Stromberger Straße entdeckten. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Mann und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

