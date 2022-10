Polizei Düren

POL-DN: E-Scooter geklaut

Düren (ots)

In Düren haben Unbekannte am Dienstag (18.10.2022) zwei E-Scooter in der Innenstadt entwendet. Beide wurden am späten Nachmittag gestohlen, in der Kölnstraße und am Dürener Hauptbahnhof.

Am Nachmittag um etwa 15:30 Uhr haben Täter zunächst Beute am Hauptbahnhof in Düren gemacht. Dort war ein E-Scooter an einem Bahnsteig 4a abgeschlossen. Dieser wurde durch Unbekannte entwendet.

Am frühen Abend zwischen 18:20 Uhr und 18:25 Uhr wurde dann ein zweiter E-Scooter in Düren gestohlen. Dieser wurde für wenige Minuten vor einem Geschäft in der Kölnstraße abgestellt und dort entwendet. Der E-Scooter war nicht abgeschlossen.

Zeugen, die in den jeweiligen Bereichen etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Leitstelle der Polizei zu wenden: 02421 949-6425.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell