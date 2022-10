Polizei Düren

POL-DN: Auto in Inden gestohlen

Inden (ots)

In der Straße "Am hohen Ufer" in Frenz wurde in der Nacht auf Montag ein Pkw gestohlen. Die Täter waren zwischen 20:00 Uhr am Sonntag (16.10.2022) und 05:30 Uhr am Montag (17.10.2022) vor Ort. Sie machten Beute im unteren fünfstelligen Bereich.

Das Auto wurde durch die Halterin am Sonntag am Fahrbahnrand in der Straße "Am hohen Ufer" abgestellt. Der oder die Täter öffneten den Wagen dann auf unbekannte Weise und entwendeten diesen. Neben dem Fahrzeug erbeuteten sie auch das Portemonnaie der Halterin. Dieses lag im Kofferraum des Wagens. Beide Fahrzeugschlüssel sind weiterhin im Besitz der Halterin.

Bei dem gestohlenen Auto handelt es sich um einen Fiat 500 in der Farbe Weiß.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell