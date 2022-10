POL-DN: Mehrere Motorräder gestohlen

Düren (ots) - Bislang Unbekannte schossen am Sonntagabend (16.10.2022) in der Gneisenaustraße auf einen fahrenden Bus. Eine Seitenscheibe ging zu Bruch, verletzt wurde niemand. Beamte der Polizeiwache Düren wurden am Sonntag, gegen 20:55 Uhr in die Gneisenaustraße gerufen. Hier trafen sie in Höhe der Paul-Gerhard-Schule auf einen Linienbus, der von einem 58-Jährigen aus Aachen gesteuert wurde und von zwei ...

