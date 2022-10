POL-DN: Schwerer Unfall auf der L257

Jülich (ots) - Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag (16.10.2022) in ein Einfamilienhaus in der Van-Gils-Straße in Altenburg eingebrochen. Sie entwendeten dort zunächst zwei Autoschlüssel. Dann fuhren sie mit den dazugehörigen Wagen davon. Die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 00:40 Uhr und 10:00 Uhr Zugang zu dem Haus. Hier entwendeten sie zunächst zwei Autoschlüssel und im Anschluss die beiden ...

mehr