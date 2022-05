Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher dringen über Dach ein

Bocholt (ots)

Beute machten Einbrecher nach derzeitigem Erkenntnisstand in Bocholt bei einem spektakulären Einbruch nicht. Die Täter hatten sich über ein Dach Zugang in das Freizeitbad am Hemdener Weg verschafft. Um in das Innere zu gelangen, schnitten sie die Dachkuppel auf und stiegen ein. Mutmaßlich hatten die Täter eine Leiter dabei: diese lag nach der Tat in einem der Schwimmbecken. Die Steighilfe hatten die Unbekannten genutzt, um eine Fensterscheibe zu dem Tresorraum des Bades in mehreren Metern Höhe einzuschlagen. Über den Außenbereich der Freizeitanlage flüchteten die Täter. Zu dem Geschehen kam es am Dienstag gegen 01.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt: Tel. (02871) 2990.

(db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell