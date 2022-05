Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Hund beißt Jugendlichen

Hundehalter leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Borken (ots)

Am Montagabend meldete sich ein Jugendlicher bei der Polizei und gab an, im Bereich des Wohngebietes Borken-West von einem nicht angeleinten Hund gebissen worden zu sein. Der Hundehalter habe weder versucht dies zu verhindern, noch habe er sich um den Fall gekümmert und sei in ein Haus gegangen. Der Jugendliche wies eine Bisswunde im Bein auf. Er wurde in die Obhut seiner Mutter übergeben. Die Beamten trafen den alkoholisierten Hundehalter an dessen Wohnhaus an. Dieser war nicht einsichtig und zudem aggressiv. Er verweigerte die Herausgabe eines Personaldokumentes und leistete in der Folge gegen die Durchsuchung seiner Person Widerstand. Im Bereich der Wohnungstür fanden die Beamten ein griffbereites und eingeschaltetes Elektro-Impulsgerät. Dieses wurde sichergestellt und neben den Verfahren wegen Körperverletzung und Widerstand eine weiteres wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Der 61-Jährige, der aufgrund seiner Äußerungen der Reichsbürgerszene zuzurechnen ist, wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

(fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell