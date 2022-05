Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Frau wird Opfer von Trickdieben

Rhede (ots)

Am Montag verstaute eine 61-jährige Rhederin gegen 14.00 Uhr ihren Einkauf in ihrem Pkw und schob dann den Einkaufswagen zurück zur Station. Dabei wurde sie vor dem Discounter an der Straße Molkereihof von einer ihr unbekannten Frau auf Englisch nach der nächstgelegenen Apotheke gefragt. Die Geschädigte wurde gebeten, die Sachen der Unbekannten zu halten, die ihr zudem einen Zettel vorzeigte. Das Gespräch mit der hektisch auftretenden Frau dauerte ca. fünf Minuten und war, wie sich kurz darauf herausstellte, ein Ablenkungsmanöver. Aus dem unverschlossen zurückgelassenen Pkw der Geschädigte war die Geldbörse entwendet worden. Der Geschädigten war die Unbekannte bereits in dem Geschäft aufgefallen, da war sie in Begleitung eines Mannes - des mutmaßlichen Mittäters. Die Frau wird wie folgt beschrieben: ca. 40 Jahre alt, dunkle Haare mit Strähnchen, südländischer Hauttyp, akzentfrei englisch sprechend, bekleidet mit einer "lockeren" Sommerhose in schwarz oder beige. Der Mann ist in etwa gleichaltrig, hat dunkle nach hinten gegelte Haare, einen dunklen Vollbart und einen südländischen Hauttyp. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. Die Polizei erneuert ihre Warnung vor den ebenso dreisten wie geschickten Dieben. Diese nutzen die unterschiedlichsten Möglichkeiten aus, um ihre Opfer abzulenken und zu bestehlen. Der beste Schutz ist und bleibt es, seine Wertsachen sicher zu verwahren und nicht aus den Augen zu lassen. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell