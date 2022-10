Polizei Düren

POL-DN: Auf fahrenden Bus geschossen

Düren (ots)

Bislang Unbekannte schossen am Sonntagabend (16.10.2022) in der Gneisenaustraße auf einen fahrenden Bus. Eine Seitenscheibe ging zu Bruch, verletzt wurde niemand.

Beamte der Polizeiwache Düren wurden am Sonntag, gegen 20:55 Uhr in die Gneisenaustraße gerufen. Hier trafen sie in Höhe der Paul-Gerhard-Schule auf einen Linienbus, der von einem 58-Jährigen aus Aachen gesteuert wurde und von zwei Fahrgästen besetzt war. Ersten Ermittlungen zu Folge wurde der Fahrer von einem lauten Knall aufgeschreckt. Die Seitenscheibe hinter dem Busfahrer war gesprungen. Insgesamt konnten die Beamten drei kleine Einschusslöcher zählen. Da die beiden Fahrgäste zum Zeitpunkt der Tat nicht in der Nähe des Fensters saßen, bestand für sie keine Gefahr. Was die Scheibe des Busses durchschlug, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder den Tätern geben können, sich zu Bürodienstzeit beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 02421 949-5211 und außerhalb der Bürodienstzeiten bei der Leitstelle unter 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell