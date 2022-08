POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhart - Einbruch in Gaststätte

Enzkreis, Remchingen (ots) - Am Samstag, gg. 12.35 Uhr, befuhr eine 77jährige Frau mit ihrem VW Caddy, angehängt ein Wohnwagen, die mittlere von drei Spuren der BAB A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Nach passieren der AS Pforzheim-West und noch vor Erreichen des Pfinztal-Viadukt geriet das Gespann in der Gefällstrecke ins Schlingern. Hierbei kam es zur Kollision mit ...

mehr