Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Verkehrsunfall zwischen zwei Wohnwagen-Gespanne auf der A8

Enzkreis, Remchingen (ots)

Am Samstag, gg. 12.35 Uhr, befuhr eine 77jährige Frau mit ihrem VW Caddy, angehängt ein Wohnwagen, die mittlere von drei Spuren der BAB A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Nach passieren der AS Pforzheim-West und noch vor Erreichen des Pfinztal-Viadukt geriet das Gespann in der Gefällstrecke ins Schlingern. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Wohnwagengespann auf dem rechten Fahrstreifen; gelenkt von einer 46jähriger Frau mit ihrem Ford Mondeo. Beide Gespanne gerieten anschließend nach links und es kam jeweils zu Berührungen mit der dortigen Betonleitwand. Der VW Caddy nebst Wohnwagen kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen, hierbei kippte der Wohnwagen im 45-Gradwinkel auf die rechte Seite. Der Ford Mondeo kam ebenfalls wenig später auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen, dessen Wohnwagen kam auf der Betonleitwand zum Liegen. Mit im VW Caddy saß noch ein 79jähriger Mann. Im Ford Mondeo saßen ein 53jähriger und 18jähriger Mann. Zum Glück wurde nur die 45jährige Frau im Ford Mondeo leicht verletzt. Es entstand aber ein beträchtlicher Sachschaden von ca. 100.000 EURO. Alle Fahrzeuge mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Die Feuerwehr Pforzheim war mit einem Fahrzeug und 5 Kräften im Einsatz. Ebenfalls wurden zwei Rettungsfahrzeuge entsandt. Das Autobahnpolizeirevier war mit einer Funkstreife vor Ort und übernahm die Unfallaufnahme. Der Verkehr konnte auf dem rechten Fahrstreifen und dem Standstreifen vorbeigelenkt werden. Die Unfallaufnahme war gegen 15.30 Uhr abgeschlossen. Der Stau, in der Spitze bis zu 5 km, hatte sich dann gegen 16.00 Uhr aufgelöst.

