POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Tatverdächtiger nach Einbruch in Kiosk vorläufig festgenommen

Dobel (ots) - Nach einem Tötungsdelikt an einer 68-jährigen Frau am Mittwoch, den 20.07.2022, ist nun auch gegen eine 38-Jährige der durch die Staatsanwaltschaft Tübingen beantragte Haftantrag durch einen Haftrichter in Vollzug gesetzt worden. Die 38-Jährige Tatverdächtige, welche in einer Lebensgemeinschaft ...

