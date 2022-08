Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Tödlicher Verkehrsunfall

Dornstetten (ots)

Am Freitagmittag hat sich auf der Bundesstraße 28 bei Dornstetten ein Verkehrsunfall, bei der eine Person noch vor Ort verstarb, ereignet.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr eine 19-jährige Peugeot-Fahrerin gegen 12.50 Uhr die Bundesstraße 28 aus Richtung Dornstetten kommend in Richtung Schopfloch, als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur geriet und mit einem ihr entgegenkommenden Lkw kollidierte. Dabei geriet das Fahrzeug in Brand. Die 19-Jährige zog sich bei dem Verkehrsunfall so schwere Verletzungen zu, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Neben der Polizei waren die Feuerwehren Schopfloch und Waldachtal sowie ein Notarzt und zwei Rettungswägen vor Ort.

Die Fahrbahn war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt.

