Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand

Gotha (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 7.15 Uhr kam es in der Gleichenstraße zu einem Feuerwehreinsatz. Der Heizungsraum einer dort ansässigen Firma war in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Gleichenstraße musste zeitweise vollständig gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Personen wurden nicht verletzt, es entstand ein Sachschaden von ungefähr 50.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit Bestandteil polizeilicher Ermittlungen, ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell