POL-DN: Winterreifen und E-Bike gestohlen

Inden (ots) - In der Straße "Am hohen Ufer" in Frenz wurde in der Nacht auf Montag ein Pkw gestohlen. Die Täter waren zwischen 20:00 Uhr am Sonntag (16.10.2022) und 05:30 Uhr am Montag (17.10.2022) vor Ort. Sie machten Beute im unteren fünfstelligen Bereich. Das Auto wurde durch die Halterin am Sonntag am Fahrbahnrand in der Straße "Am hohen Ufer" abgestellt. Der oder die Täter öffneten den Wagen dann auf unbekannte Weise und entwendeten diesen. Neben dem Fahrzeug ...

