Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Buchholz (Westerwald) (ots)

Am 18.03.2022 befuhr eine 25-jährige Fahrerin gegen 09:05 Uhr mit ihrem PKW Hyundai die L 274 aus Richtung Buchholz (Westerwald) kommend in Richtung Kircheib. Hinter der Ortslage Oberscheid kam ihr in einer Linkskurve ein weißer PKW mit dem bekannten Kennzeichenfragment SU-???? entgegen, der die Kurve schnitt. Beim Ausweichen kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Leitpfosten.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise auf den betreffenden PKW der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell