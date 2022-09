Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220914.2 Kronshagen

Kiel: Zeugen nach schwerem Raub auf Tankstelle gesucht

Kronshagen / Kiel (ots)

Gestern Abend kam es in Kronshagen zu einem schweren Raub auf eine Tankstelle in der Eckernförder Straße. Die Kriminalpolizei Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Um 22:37 Uhr betrat eine männliche Person eine Tankstelle in der Eckernförder Straße 290 in Kronshagen. Die maskierte Person hielt ein Messer in der Hand und forderte von der 62-jährigen Angestellten der Tankstelle die Herausgabe von Bargeld. Sie händigte dem Täter eine mittlere dreistellige Summer Bargeld aus. Der unbekannte Täter flüchtete mit der Beute in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Der Tatverdächtige wird als männlich, 170-175 cm groß und von schlanker Statur beschrieben. Er soll zur Tatzeit mit einer dunklen Hose, einer Jacke mit Kapuze und dunklen Schuhen bekleidet gewesen sein und einen beige-schwarzen Rucksack mitgeführt haben. Zudem soll er, entweder mittels dunkler Maske oder Schal, maskiert gewesen sein und ein dunkles Basecap getragen haben.

Das Kommissariat 13 der Kieler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Wer Angaben zum Täter machen kann oder zur Tatzeit auffällige Beobachtungen in der Eckernförder Straße gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Kiel unter 0431 / 160 3333 in Verbindung zu setzen.

Eva Rechtien

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell