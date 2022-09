Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220912.3 Kiel: Einbruch in Verwaltungsgebäude

Kiel (ots)

Heute Morgen entdeckte ein Mitarbeiter einen Einbruch in ein Verwaltungsgebäude in der Andreas-Gayk-Straße. Eingesetzte Polizeibeamtinnen und -beamte der Kieler Polizeireviere nahmen im Gebäude einen 40-Jährigen fest.

Um 05:00 Uhr erschien ein Mitarbeiter des Verwaltungsgebäudes an seinem Arbeitsplatz. Dabei stellte er eine beschädigte Tür fest, die auf einen Einbruch hindeutete. Sofort verständigte Polizeikräfte der Kieler Polizeirevier stellten einen Einbruch in das Gebäude und sieben in der dazugehörigen Tiefgarage parkende PKW fest.

Bei der Absuche im Gebäude trafen die Beamtinnen und Beamten auf einen 40-jährigen Mann. Er steht im Verdacht, sich unberechtigt Zutritt in das Gebäude verschafft und die Autos beschädigt zu haben. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Das Kommissariat 12 der Kieler Kriminalpolizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell