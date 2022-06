Coesfeld (ots) - Am 10.06.2022, in der Zeit von 07.30 Uhr bis 18.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein geparktes Auto auf dem Hugo-Ernsting-Platz in Coesfeld, Lette, ein und entwendeten zwei auf dem Rücksitz liegende Rucksäcke samt Inhalt aus ihm. Um in das Auto zu gelangen, schlugen sie die hintere Beifahrerscheibe ein. Hinweise bitte an die Polizei in ...

