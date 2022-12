Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Aggressive Männer erhielten Platzverweis für einen Tag

Warendorf (ots)

Am Freitag, 16.12.2022, 19.45 Uhr kam es zu einer Schlägerei vor einer Gaststätte an der Straße Bründebrede in Warendorf. Ein stark betrunkener 23-Jähriger sollte aufgrund seiner Übelkeit aus dem Lokal gebracht werden. Da der Warendorfer uneinsichtig war, halfen mehrere Personen dem Wirt. Ein 30-jähriger Bekannter des 23-Jährigen schätzte die Situation falsch ein und griff die Personen vor der Kneipe an. Auch der betrunkene Warendorfer trat um sich und traf einen Gast. Niemand der Beteiligten wurde ärztlich behandelt. Die eintreffenden Beamten mussten beruhigend auf die Streithähne einwirken und erteilten ihnen für das Lokal sowie das Umfeld einen 24-stündigen Platzverweis. Des Weiteren leiteten die Einsatzkräfte gegen die beiden Warendorer Ermittlungsverfahren ein.

