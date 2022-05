Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand von Mülltonne - Kennzeichendiebstahl - Diebstahl von Kleinkraftrad - Katalysatorendiebstahl - Nach exhibitionistischer Handlung - Zeugen gesucht! - Anhänger gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Brand von Mülltonne

Bebra. Am frühen Samstagmorgen (07.05.), gegen 0.30 Uhr, kam es an der Rückseite eines Einkaufszentrums in der Nürnberger Straße zum Brand einer 1000 Liter Restmülltonne.

Durch die Feuerwehr konnte das Feuer zeitnah gelöscht werden. Die Mülltonne brannte jedoch vollkommen aus. Auch die angrenzende Hausfassade wurde durch die Flammen beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Glücklicherweise wurden bei dem Brand keine Personen verletzt.

Wie genau es zu dem Feuer kam ist bislang unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Kennzeichendiebstahl

Kirchheim. Die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-BB 371 eines silbernen Skoda Oktavia entwendeten Unbekannte am Freitagvormittag (06.05.). Zur Tatzeit, zwischen 7.30 Uhr und 9.50 Uhr, stand das Auto auf einem Firmenparkplatz in der Hattenbergstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Diebstahl von Kleinkraftrad

Bad Hersfeld. Einen schwarzen Roller des Herstellers Jiangmen Huari, Modell Hossong entwendeten Unbekannte am Freitag (06.05.) von einem Parkplatz eines Sportgeländes in der Solztalstraße in Kathus. An dem Kleinkraftrad befand sich zudem ein schwarzes Topcase, worin sich eine ebenfalls schwarze Jacke sowie ein Rollerhelm befanden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Katalysatorendiebstahl

Bad Hersfeld. In der Zeit von Freitagnachmittag (06.05.) bis Samstagabend (07.05.) bauten Unbekannte einen Katalysator aus einem silbernen VW Golf aus. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Heinrich-Börner-Straße im Bereich des Bahnhofs. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 250 Euro. Außerdem entstand Sachschaden von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Nach exhibitionistischer Handlung - Zeugen gesucht!

Rotenburg. Zwei Radfahrenden fiel am Sonntagabend (08.05.), gegen 18.20 Uhr, im Vorbeifahren eine männliche Person auf einer Grünfläche neben einem Radweg im Breitinger Kirchweg auf, die an ihrem Geschlechtsteil manipulierte. Als der Mann die beiden Sportler wahrnahm, setzte er seine Handlung in deren Richtung fort. Der Unbekannte kann als etwa 30 Jahre alt, mit dunklen Haaren und Vollbart beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt, aber keine Hose. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Anhänger gestohlen

Bad Hersfeld. Einen grauen Pkw-Anhänger des Herstellers Stema, Typ B 6075, mit dem amtlichen Kennzeichen HEF-IA 234 stahlen unbekannte Täter in der Zeit von Freitagnachmittag (06.05.) bis Samstagabend (07.05.). Zur Tatzeit stand der Anhänger - im Wert von etwa 600 Euro - in einer Grundstückseinfahrt in der Wehneberger Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

