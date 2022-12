Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Büro

Lennestadt (ots)

Unbekannte Täter drangen am Donnerstag (01.12.2022) in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 20.00 Uhr in die Niederlassung eines ambulanten Pflegedienstes in der Kölner Straße ein. Zugang zum Büro erlangten die Täter durch das Einschlagen einer Fensterscheibe. Zeugen hatten im Tatzeitraum eine männliche Person beobachtet, die sich verdächtig vor dem Objekt verhalten hatte. Diese wurde wie folgt beschrieben:

ca. 180cm groß, sehr schlank, kurze dunkelblonde Haare, dunkle Bekleidung

Ob es sich bei der Person um einen möglichen Tatverdächtigen gehandelt hat, ist nun Bestandteil der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

