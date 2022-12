Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ermittlungserfolg nach Einbruch in Drolshagen

Drolshagen/Köln (ots)

Im Rahmen von umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte ein Einbruch in Drolshagen nun aufgeklärt werden. Am 07. Juli 2022 kam es zu einem Tageswohnungseinbruch im Drolshagener Ortsteil Husten (wir berichteten). Die Täter flüchteten dazumal mit einem Fahrzeug, an welchem gefälschte Kennzeichen angebracht waren. Unter anderem führten jetzt die Recherchen zum Fahrzeug zur Aufklärung der Tat. Zwei der drei Tatverdächtigen (22 und 28 Jahre) konnten mittlerweile ermittelt werden. Die Ermittlungen zum dritten Tatverdächtigen laufen weiter. Bei einer Wohnungsdurchsuchung im Bereich Köln konnte Diebesgut aufgefunden werden, welches bereits an die Geschädigten übergeben wurde.

Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65852/5268419

