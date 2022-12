Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diesel und Werkzeuge aus Fahrzeugen entwendet

Finnentrop (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (18.November) und Montag (21.November) entwendeten unbekannte Täter etwa 40 Liter Dieselkraftstoff aus dem LKW einer Firma, die mit der Verlegung von Glasfaserleitungen beauftragt war. Das Fahrzeug war auf einem Lagerplatz in der Bamenohler Straße abgestellt. Ein anderer auf diesem Lagerplatz abgestellter LKW wurde in der Zeit zwischen Freitag (25.November) und Montag (28.November) aufgebrochen. Aus dem Fahrerhaus wurde hochwertiges Werkzeug entwendet. Neben Druckluftschläuchen und einer Bohrmaschine der Marke Makita stahlen die Täter auch zwei sog. "Erdraketen". Bei Letzteren handelt es sich um etwa 1,10m bis 1,30m lange Metallkonstruktionen, die in ihrer Form Raketen ähneln. Diese werden im sog. Bodenverdrängungsverfahren u.a. für die unterirdische Kabelverlegung eingesetzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761 9269-0 entgegen.

